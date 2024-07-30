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11:16, 30 июля 2024Экономика

В Москве избавятся от «Коммунарки»

В Москве переименуют станцию метро «Коммунарка»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве переименуют станцию метро «Коммунарка» Сокольнической линии в станцию «Новомосковская». О том, что в столичном метрополитене избавятся от старого названия, сообщается на сайте мэра города.

В ближайшие недели работникам придется обновить более семи тысяч элементов навигации, на которых присутствует старое название. В их число входят списки станций, схемы и путевые указатели. На указателях над входом в станцию и над дверьми в вагонах временно будут отмечены два названия — новое и старое. Позже надпись «Коммунарка» полностью уберут.

При этом «Коммунаркой» теперь будет называться новая станция на Троицкой линии, строительство которой завершат в 2024 году. Она расположится рядом с одноименным многопрофильным клиническим центром и ближе к историческим границам поселка Коммунарка.

Ранее сообщалось, что в Москве возобновили активное строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро.

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