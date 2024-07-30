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09:39, 30 июля 2024Силовые структуры

В Москве угрожавших полицейским макетом автомата мужчин задержал спецназ

Росгвардия: в Москве задержали мужчин, угрожавших полицейским макетом автомата

Кадр: Telegram-канал «Росгвардия. Москва»

В Москве спецназ Росгвардии и полицейские задержали двоих мужчин, угрожавших им «автоматом» Калашникова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

По данным ведомства, правоохранители получили сообщение о криках с угрозами из окна квартиры на улице Богданова. Когда сотрудники приехали в эту квартиру, один из фигурантов стал угрожать им оружием и запер дверь.

Подозреваемых задержали. В их квартире нашли, предположительно, макет автомата Калашникова, четыре предмета, схожих с пистолетами, и предмет, похожий на винтовку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье («Хулиганство») УК РФ.

Ранее в поселке городского типа Шакше, расположенного под Уфой, неизвестный выстрелил в ребенка из пневматического пистолета.

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      Екатерина Кашурникова
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