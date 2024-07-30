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15:30, 30 июля 2024Экономика

В России резко подорожал один вид недвижимости

ЦИАН: земельные участки в России за год подорожали на 25 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За последний год (с июля 2023 года по июль 2024-го) в России резко подорожали земельные участки — цены на этот вид недвижимости выросли в среднем на 25 процентов, до 243 тысяч рублей за сотку. Такие данные приводят аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Рост специалисты зафиксировали во всех регионах, кроме Ингушетии, Камчатского края, Сахалинской области и Карачаево-Черкесии — там цены снизились на 1-17 процентов. «Самые высокие темпы роста в Калмыкии (в 2,5 раза), Алтае (в два раза), Тюменской области (плюс 80 процентов), Тыве (плюс 74 процента) и Свердловской области (плюс 71 процент). В Московской области сотка за год стала дороже на 28 процентов, в Ленинградской — на 27 процентов», — рассказали в ЦИАН.

Самые дорогие земельные участки, помимо Москвы и Петербурга (около 1,1 миллиона за сотку), в июле оказались в Дагестане (810 тысяч рублей за сотку), Краснодарском крае (684 тысячи рублей), Севастополе (605 тысяч рублей), ЯНАО (540 тысяч рублей) и Ставропольском крае (467 тысяч рублей).

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Наиболее доступная земля, по данным аналитиков, продается в Курганской, Новгородской, Псковской, Кировской, Смоленской, Липецкой и Орловской областях, Еврейской АО — там средняя стоимость сотки не превышает 50 тысяч рублей.

Специалисты подчеркнули, что участки в среднем по стране подорожали сильнее, чем загородные дома. Коттеджи прибавили в цене всего на 9 процентов. «Стоимость участков ощутимо ниже стоимости дома (в среднем по РФ — более чем в пять раз), поэтому есть больше возможностей для увеличения их цены», — пояснили в ЦИАН.

Ранее стало известно, что в Москве резко подорожали микростудии — за месяц стоимость этого вида жилья в столице подскочила почти на миллион рублей. Стоимость самых бюджетных вариантов достигла 4,5 миллиона рублей.

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      Нина Ташевская
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