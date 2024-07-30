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14:27, 30 июля 2024Россия

В российском детсаду шестилетнюю девочку душили проволокой

78.ru: в Петербурге шестилетнюю девочку душили проволокой в детском саду

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка заявила, что ее душили проволокой в детском саду на проспекте Королева. Об этом сообщил 78.ru.

По данным телеканала, малышка поделилась с матерью, что на нее напала другая воспитанница детсада. После инцидента дошкольнице потребовалась помощь врачей.

В больнице у нее диагностировали ушибы, а также ссадины и кровоподтеки шеи и подбородка. Родители пострадавшей были возмущены тем, что в момент инцидента рядом с детьми не было никого из воспитателей.

Сейчас мать девочки раздумывает, подавать ли заявление в полицию. Женщина пояснила, что все будет зависеть от состояния ребенка.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае няню детского сада «Светлячок» обвинили в избиении не дотерпевшего до туалета двухлетнего ребенка.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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