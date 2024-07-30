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11:41, 30 июля 2024Россия

В российском регионе девушек попросили не надевать никаб на учебу

В Кабардино-Балкарии девушек попросили не надевать никаб на учебу

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Кабардино-Балкарии (КБР) девушек попросили не надевать никаб на учебу. Соответствующие рекомендации дало духовное управление мусульман (ДУМ) российского региона, обратила внимание «Газета Юга».

В своей проповеди в центральной мечети Нальчика имам-хатыб Мурад Ульбашев отметил, что сейчас проводятся различные попытки запретить ношение хиджаба в учебных заведениях. По мнению имам-хатыба, такие решения невозможны и не должны быть допущены в России. При этом он сослался на муфтиев Северного Кавказа и призвал отказаться от ношения никаба в школах и вузах.

«За пределами учебного заведения — пожалуйста. Но именно, когда туда заходят, просьба, чтобы сестры не носили никаб», — заявил Ульбашев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что интересы безопасности важнее ношения никабов. В ряде российских регионов уже ввели запрет ношение религиозного головного убора. Дагестан стал первым, где ввели такой запрет. Затем аналогичное решение приняли в Карачаево-Черкесии. Духовное управление мусульман в Северной Осетии также рекомендовало отказаться от ношения никаба.

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      Елена Торубарова
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