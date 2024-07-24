В Кремле обозначили приоритет в вопросе запрета никабов

Песков назвал интересы безопасности важнее ношения никабов

Интересы безопасности важнее ношения никабов, обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами», — заявил Песков, комментируя приоритеты в обсуждаемом в России вопросе о запрете никабов.

По мнению представителя Кремля, необходимость отказа от ношения религиозной одежды, закрывающей лицо, продиктована интересами обеспечения безопасности, а потому «все, включая мусульман, должны к этому относиться с полным уважением».

В нескольких регионах России уже запретили ношение никабов. Дагестан стал первым, где ввели такой запрет. Затем аналогичное решение приняли в Карачаево-Черкесии. Духовное управление мусульман в Северной Осетии также рекомендовало отказаться от ношения никаба.

По результатам проведенного компанией Russian Field опроса более 66 процентов респондентов поддержали запрет на ношение этого религиозного убора в России.