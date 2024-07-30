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19:57, 30 июля 2024Силовые структуры

В российском регионе силовики уничтожили около пяти тонн конопли

В Кабардино-Балкарии полиция сожгла около пяти тонн конопли

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Кабардино-Балкарии полиция вместе с представителями администрации одного из селений уничтожила около пяти тонн конопли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В рамках операции «Мак-2024» силовики обнаружили на поле площадью десять тысяч квадратных метров дикорастущую коноплю, высота которой доходила до двух метров. Было принято решение скосить ее, а потом сжечь. Дополнительно правоохранители провели химическую обработку этого участка.

Ранее в Белгородской области на участке 54-летнего россиянина обнаружили наркоплантацию.

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      Варвара Митина
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