В российском регионе силовики уничтожили около пяти тонн конопли

В Кабардино-Балкарии полиция сожгла около пяти тонн конопли

В Кабардино-Балкарии полиция вместе с представителями администрации одного из селений уничтожила около пяти тонн конопли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В рамках операции «Мак-2024» силовики обнаружили на поле площадью десять тысяч квадратных метров дикорастущую коноплю, высота которой доходила до двух метров. Было принято решение скосить ее, а потом сжечь. Дополнительно правоохранители провели химическую обработку этого участка.

Ранее в Белгородской области на участке 54-летнего россиянина обнаружили наркоплантацию.