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17:52, 30 июля 2024Ценности

В сети удивились моложавой внешности 76-летней актрисы на популярном ток-шоу

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Американская актриса, певица и писательница Бернадетт Питерс появилась в эфире популярного ток-шоу «Прямой эфир с Келли и Марком» и удивила зрителей. На соответствующие комментарии на платформе X (ранее — Twitter) обратило внимание издание The Sun.

Так, 76-летняя звезда комедийного мюзикла «Придурок» предстала перед камерами в расклешенных голубых джинсах, белой рубашке с синими кружевами и открытых босоножках. При этом на ее лице присутствовал легкий макияж, а волосы были уложены в пышные кудри.

Пользователи сети оценили моложавую внешность знаменитости в комментариях под видео. «Как Бернадетт Питерс не постарела за всю свою жизнь?», «Она ведьма?», «Она где-то нашла эликсир молодости», «Почему она выглядит лучше, чем я в 40?», «Великолепная женщина», — высказывались они.

Ранее американская певица, автор песен, продюсер, актриса и модель Ванесса Уильямс раскрыла секрет привлекательности. Тогда 61-летняя знаменитость заявила, что больше не собирается прибегать к пластике ради сохранения молодости.

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      Мария Винар
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