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21:36, 30 июля 2024Мир

В США призвали понизить возраст мобилизации на Украине

Irish Times: экс-чиновник США Виндман призвал Киев понизить возраст призыва

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Экс-директор по европейским делам совета Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Александр Виндман призвал Украину понизить призывной возраст до 18 лет, чтобы нарастить силы для возможного масштабного наступления через год. Он заявил об этом в интервью газете The Irish Times.

«Украина должна принять "тяжелые решения", в том числе снизить призывной возраст с 25 лет до 18», — высказался бывший чиновник.

По мнению Виндмана, Киеву также необходимо мобилизовать промышленность для военного производства и добиться большей его координации с государствами Запада.

Ранее стало известно, что мобилизация на Украине пока не привела к усилению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, сотрудник пресс-службы 33-й механизированной бригады ВСУ заявил, что в его подразделение прибыло больше новобранцев, чем в начале года.

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      Маргарита Пименова
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