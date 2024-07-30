Власти Мали начали расследование подготовки террористов украинскими инструкторами

Senenews: власти Мали расследуют подготовку террористов инструкторами с Украины

Власти Мали и Мавритании начали расследование подготовки террористов инструкторами с Украины. Об этом написало сенегальское издание Senenews.

По данным издания, обучение проходило на территории Мавритании. Власти Мали «немедленно связались с коллегами в Мавритании по дипломатическим каналам», которые заверили Бамако, что страна не участвует в конфликтах на территории Мали.

«Обнаружение участия Украины усложняет ситуацию», — говорится в публикации. Отмечается, что власти Мавритании также приступили к расследованию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сотрудничество Украины с террористами не вызывает удивления. По ее словам, Москва много раз привлекала внимание мировой общественности к «повадкам» Киева.