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22:57, 30 июля 2024Мир

Власти Мали начали расследование подготовки террористов украинскими инструкторами

Senenews: власти Мали расследуют подготовку террористов инструкторами с Украины

Фото: Stringer / Reuters

Власти Мали и Мавритании начали расследование подготовки террористов инструкторами с Украины. Об этом написало сенегальское издание Senenews.

По данным издания, обучение проходило на территории Мавритании. Власти Мали «немедленно связались с коллегами в Мавритании по дипломатическим каналам», которые заверили Бамако, что страна не участвует в конфликтах на территории Мали.

«Обнаружение участия Украины усложняет ситуацию», — говорится в публикации. Отмечается, что власти Мавритании также приступили к расследованию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сотрудничество Украины с террористами не вызывает удивления. По ее словам, Москва много раз привлекала внимание мировой общественности к «повадкам» Киева.

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