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20:45, 30 июля 2024Путешествия

Вооруженный грабитель открыл огонь по постояльцам отеля в Бразилии и попал на видео

Daily Mail: в Бразилии грабитель открыл огонь по постояльцам отеля и ранил их

Вооруженный грабитель открыл огонь по двум постояльцам отеля в Бразилии, ранил их и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что нападение произошло в гостевом доме на пляже в Прайя-ду-Кумбуку, штат Сеара. 38-летний британец Филипп Дональд и его бразильская подруга, 46-летняя Рут Мэри Силва де Оливейра Рибейро, стояли у стойки регистрации, когда грабитель подъехал на мотоцикле и стал угрожать им.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно заметить, что нападавший направляет на постояльцев оружие. Дональд и Рибейро испугались, однако смогли оказать сопротивление. Тогда злоумышленник открыл по ним огонь и скрылся с места происшествия.

Известно, что женщину спасти не удалось, а мужчину доставили в больницу с тяжелыми ранами. По данным полиции, преступник мог знать, что у пары с собой была крупная сумма наличных. Ведется дальнейшее расследование.

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      Марк Успенский
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