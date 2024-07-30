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10:43, 30 июля 2024Экономика

«Яндекс» предложил начать выплату дивидендов

Менеджмент «Яндекса» предложил выплату дивидендов в размере 80 рублей на акцию

Фото: Sergey Smirnov / Globallookpress.com

Менеджмент «Яндекса» предложил начать выплату дивидендов. Совет директоров компании рассмотрит этот вопрос, говорится в пресс-релизе о финансовых результатах за второй квартал 2024 года.

Первые в истории компании дивиденды могут составить 80 рублей на обыкновенную акцию. В публикации отмечается, что в случае положительного решения с учетом необходимых корпоративных процедур выплаты могут начаться не позднее конца октября 2024 года. При этом «Яндекс» сообщил, что в будущем сможет платить дивиденды каждые полгода.

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Решение о выплатах впервые с момента IPO в 2011 году объясняется динамикой финансовых результатов, а также потребностью компании в инвестициях для продолжения роста. Выручка МКПАО «Яндекс» за второй квартал выросла на 37 процентов в годовом выражении, до 249,3 миллиарда рублей. За тот же период чистая прибыль подскочила на 45 процентов, до 22,7 миллиарда рублей.

Пресс-служба МКПАО «Яндекс» 15 июля сообщила, что нидерландская Yandex N.V. завершила продажу российских активов «Яндекса» и вышла из состава акционеров компании. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

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