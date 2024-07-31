31 июля в России отмечают День военно-морского врача ВМФ. В мире празднуют День африканской женщины и Международный день спасателя на воде. Кроме того, на 31 июля выпадает день рождения Гарри Поттера. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках этого дня — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День военно-морского врача ВМФ России
Торжество учредили в 1996 году приказом Министерства обороны РФ. Однако должность судового врача существует еще с петровских времен: готовить будущих корабельных медиков начали в 1707 году при московском госпитале.
Считается, что судовой доктор — третье по важности лицо на корабле после капитана и старпома
Традиционно с праздником поздравляют врачей, медсестер и другой медицинский персонал при ВМФ РФ, а также преподавателей и студентов профильных учебных заведений. В этот день их награждают почетными грамотами и дипломами. Кроме того, проводятся выставки нового медицинского оборудования для нужд ВМФ, семинары, конференции и другие мероприятия, приуроченные к торжеству.
Праздники в мире
Международный день спасателя на воде
Спасатели на воде (еще их называют пляжными спасателями) отвечают за безопасность людей на морских и речных пляжах, в аквапарках и бассейнах. Впервые свой профессиональный праздник они отметили в 2020 году.
Сегодня стоит поблагодарить спасателей на ближайшем пляже, в тренажерном зале или аквапарке. Также можно разместить в социальных сетях публикации с хэштегами #InternationalLifeguardAppreciationDay и #LifeguardAppreciationDay — чтобы еще больше людей узнали о празднике.
День африканской женщины
Памятную дату учредили в 1962 году решением Всеафриканской конференции женщин в Танзании. Этот праздник посвящен всем жительницам Африки, независимо от цвета кожи — торжество призвано обратить внимание на права и свободы африканских женщин, а также напомнить общественности о том, что притеснение каких-либо социальных и этнических групп в современном мире недопустимо.
Какие еще праздники отмечают в мире 31 июля
- День рождения Гарри Поттера;
- Всемирный день рейнджера;
- День необычных музыкальных инструментов;
- День авокадо в США;
- День казначейства в Польше.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти мученика Емилиана Доростольского
Согласно преданию, святой Емилиан был рабом градоначальника и втайне исповедовал христианство. Однажды возмущенный указом о гонениях на христиан, Емилиан пробрался в капище язычников и устроил там погром. Обнаружив разбитые изваяния идолов, разгневанная толпа начала избивать случайного прохожего — тогда Емилиан признался в содеянном.
Святого схватили и повели к судье. Сначала его жестоко избили, а затем приговорили к сожжению. Чудом огонь не навредил Емилиану, но опалил стоящих вокруг язычников. Когда костер погас, святой лег на тлеющие угли и предал душу Богу.
Какие еще церковные праздники отмечают 3 июля
- День памяти мученика Иакинфа Амастридского;
- День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского, в Ближних пещерах;
- День памяти преподобного Памвы, затворника Печерского, в Дальних пещерах;
- День памяти преподобного Памвы (Памво) пустынника.
Приметы на 31 июля
- Появилось много мух — к ухудшению погоды;
- Устраивать пышные застолья в этот день — к нищете;
- Человек, который 31 июля решил выйти из дома после захода солнца, рискует встретиться с нечистой силой.
Кто родился 31 июля
Джоан Роулинг
Британская писательница Джоан Роулинг родилась 31 июля 1965 года. Широкую славу ей принесли книги о юном волшебнике Гарри Поттере и их экранизации.
Сегодня Роулинг считается одним из богатейших писателей в мире: в 2017 году Forbes оценил ее состояние в 650 миллионов долларов. В настоящее время Джоан Роулинг продолжает писать. В 2024 году она начала работу над восьмой книгой о частном детективе Корморане Страйке.
Эдита Пьеха
Советская и российская певица Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года. Ее карьера началась во второй половине 1950-х, с выступлений в составе ансамбля «Дружба». За годы творчества Пьеха исполнила более 500 композиций, фирменный стиль артистки отличает глубокий тембр голоса и легкий иностранный акцент — певица родилась во Франции и имеет польские корни. В 1988 году Эдита Пьеха стала народной артисткой СССР.
Кто еще родился 31 июля
- Евгений Малкин (38 лет) — российский хоккеист, двукратный чемпион мира ;
- Сергей Кристовский (53 года) — российский музыкант, участник группы Uma2rman;
- Уэсли Снайпс (62 года) — американский актер;
- Леонид Якубович (79 лет) — российский актер и телеведущий;
- Луи де Фюнес (1914-1983) — французский актер и комик.