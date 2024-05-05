Британская писательница Джоан Роулинг начала писать новый роман о детективе

Британская писательница, создательница серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг начала писать новый роман. Об этом пишет The Times.

Как сообщает издание, Роулинг работает над восьмой книгой о частном детективе Корморане Страйке. «Будут еще два "Страйка", а затем три книги, до создания которых мне очень хочется добраться», — рассказала знаменитость.

Помимо этого, писательница призналась, что идеи о новых произведениях чаще всего приходят к ней неожиданно, в том числе во время приготовления подливки. При этом замысел она фиксирует в блокнот. Также Роулинг заявила, что написать начало книги для нее сложнее, чем конец.

В апреле Роулинг не простила звезд «Гарри Поттера» из-за их отношения к трансгендерам. Писательница отметила, что не сможет простить артистов, так как они выступили с критикой в адрес знаменитостей, которые, в свою очередь, примкнули «к движению, стремящемуся подорвать с трудом завоеванные права женщин».