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16:42, 31 июля 2024Экономика

Бакальчук заявил о нерадужных перспективах Wildberries

Бакальчук: перспективы у нашего семейного бизнеса не радужные

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Процесс слияния Wildberries и компании Russ, который сопровождается массовыми увольнениями, уже отражается на работе компании. Об этом муж сооснователя маркетплейса Татьяны Бакальчук заявил Telegram-каналу Shot.

По словам Владислава Бакальчука, поддержавшие объединение компаний топ-менеджеры были уволены. Сотрудников продолжают сокращать, что не может не повлиять на работу, и перспективы у семейного бизнеса «не радужные».

О проблемах в семье основателей маркетплейса Wildberries стало известно 23 июля. Бакальчук попросил помощи у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Бизнесмен заявил, что Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть маркетплейсом.

«Татьяна, которую я знал и с которой создал замечательную семью, смогла бы сказать об этом лично или хотя бы сообщением в мессенджере. Мы все еще — одна семья, какие бы разногласия между нами ни вставали. Все это еще сильнее убеждает меня, что происходит что-то непонятное. Очевидно, что Татьяне нужна помощь», — высказался он.

Сама Бакальчук заявила, что то, чем недоволен Владислав, «пусть комментирует он сам». Wildberries будет работать так же, как и всегда, даже после развода супругов.

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