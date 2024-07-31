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16:13, 31 июля 2024Бывший СССР

Колумбийские наемники напали на украинских военных. Они спасали земляка, брошенного в яму за отказ идти на штурм

Поддубный: колумбийские наемники напали на бойцов ВСУ, отбивая своего земляка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Michal Dyjuk / AP

Наемники из Колумбии, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, атаковали с автоматами украинских военных.

Утверждается, что они таким образом пытались спасти земляка, которого украинцы связали и бросили в яму из-за отказа идти на штурм российских позиций.

Колумбийского наемника связали за отказ от атаки под Часовом Яром

Видео с нашлемной камеры колумбийца опубликовал военкор Евгений Поддубный со ссылкой на канал «На самом деле в Запорожье». Как утверждается, отряд колумбийских наемников бросили на штурм российских позиций в Часовом Яре. Один из них, по имени Филипе, отказался идти в атаку. За это украинские военные связали его и бросили в яму.

Кадр: Telegram-канал «На самом деле в Запорожье»

Сослуживцы латиноамериканца решили вытащить товарища, пойдя в атаку с оружием. На снятых им кадрах он вместе с еще как минимум одним наемником заходят в окоп и блиндаж ВСУ, слышна стрельба. Затем рядом с укрытием они подбирают человека с голым торсом — предположительно, это и есть связанный Филипе.

Видео нашли российские военные на записях ликвидированного позднее колумбийского наемника.

Посол Колумбии сообщал о контактах с Россией по наемникам на Украине

Ранее в июле посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра заявлял, что Богота обсуждала с Москвой воевавших на стороне ВСУ колумбийских наемников. «Когда кто-то был задержан, а также передан Российской армии или попал в плен, посольству Колумбии приходилось оперативно реагировать и координировать свои действия», — отметил посол.

Посол пояснял, что из-за высокого уровня бедности в стране колумбийцы «вынуждены участвовать в зарубежных конфликтах». Он подчеркнул, что задачей дипведомства является информирование граждан о принятии «более взвешенных решений, так как далеко не все могут вернуться с поля боя в целости и сохранности».

Колумбийцев уже неоднократно ликвидировали в зоне СВО

Ранее уже не раз сообщалось о ликвидированных наемниках из Колумбии, воевавших за ВСУ. Так, этим летом был ликвидирован Фабио Хесус Падьерна Авендано, который приехал на Украину, бросив жену и ребенка. Он был колумбийским солдатом, приехал на Украину в январе 2024 года. Там он присоединился к Международному легиону.

В мае стало известно о Алексисе Тарасоне Ибаньеса. Тогда его семья попросила помочь вернуть его тело с Украины и обратилась в МИД страны. Как указал отец, его 24-летнего сына не стало 8 мая после ракетного удара. Командиры уточнили, что молодой человек был часовым на военном объекте, а поехал на Украину в поисках высокого заработка.

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Еще один бывший профессиональный военный колумбийской армии Харрисон Астудильо прослужил в рядах Вооруженных сил Украины год и три месяца, его не стало в марте 2024 года. По словам двоюродного брата мужчины Альберто, основным мотивом поездки в зону боевых действий также стали деньги.

Многочисленность колумбийцев на Украине объясняли большой армией и низким заработком

В феврале агентство Associated Press поясняло, что Колумбия имеет 250-тысячную армию, вторую по численности в Латинской Америке после армии Бразилии. Местные военные на протяжении десятилетий получали в ходе службы солидный опыт в основном за счет борьбы с наркокартелями и повстанцами.

Ежегодно на пенсию из них выходят более 10 тысяч человек. Многие из них после отставки также отправлялись за границу, к примеру, для работы на американских военных подрядчиков по защите среди прочего нефтяных скважин в Ираке. Другие уезжали в качестве инструкторов в ОАЭ и воевали против хуситов из Йемена.

Теперь же сотни людей отправляются воевать на Украину, где могут зарабатывать в четыре раза больше, чем опытные офицеры в Колумбии. По данным источника, их ежемесячная зарплата оценивается в 3,3 тысячи долларов.

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      Антон Похиляк
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