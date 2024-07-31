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14:04, 31 июля 2024Бывший СССР

На Украине предъявили обвинения замминистра обороны и помощнику президента России

СБУ заочно предъявила обвинения замминистра обороны и помощнику президента РФ

Фото: Стрингер / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения помощнику президента России Алексею Дюмину и заместителю министра обороны Юнус-Беку Евкурову, о чем сообщила в своем Telegram-канале.

Обвинения Дюмину связаны с созданием им производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обучением специалистов по управлению дронами и обеспечением военных нужд подразделений Вооруженных сил России.

Евкурова обвинили в обеспечении подготовки заключивших контракт военнослужащих Российской армии, которые принимают участие в проведении специальной военной операции на территории Украины.

Ранее СБУ заочно предъявила главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику новые обвинения. Как следует из публикации, Пасечник обвиняется в мобилизации жителей ЛНР на службу в Народной милиции в период обострения украинского конфликта за несколько недель до начала специальной военной операции.

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      Валентин Карант
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