Находящегося под следствием российского чиновника отправили на СВО

Находящегося под следствием чиновника из Приангарья Чонского отправили на СВО

Мэра Катангского района Иркутской области Сергея Чонского, который находился под следствием по обвинению в получении взятки в размере более 4 миллионов рублей, освободили из-под стражи и отправили на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Приангарья.

Собеседник отметил, что дело российского чиновника было приостановлено. «В ближайшее время поедет на СВО», — пояснил он.

Сергей Чонский был взят по стражу в ноябре 2023 года. Его обвинили в получении взятки от предпринимателя в размере 4,7 миллиона рублей.

Летом 2022-го Чонского, много лет возглавлявшего район, лишили полномочий по утрате доверия через суд. Причиной стало участие его сына в завозе нефти в населенные пункты для отопления объектов социальной сферы. Виновным тогда мэр себя не признал.

Ранее сообщалось, что в Карелии ушедший на спецоперацию бывший глава поселка Мелиоративный Олег Гаврилюк избил мужчину у входа в продуктовый магазин.