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08:54, 31 июля 2024Россия

Находящегося под следствием российского чиновника отправили на СВО

Находящегося под следствием чиновника из Приангарья Чонского отправили на СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мэра Катангского района Иркутской области Сергея Чонского, который находился под следствием по обвинению в получении взятки в размере более 4 миллионов рублей, освободили из-под стражи и отправили на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Приангарья.

Собеседник отметил, что дело российского чиновника было приостановлено. «В ближайшее время поедет на СВО», — пояснил он.

Сергей Чонский был взят по стражу в ноябре 2023 года. Его обвинили в получении взятки от предпринимателя в размере 4,7 миллиона рублей.

Летом 2022-го Чонского, много лет возглавлявшего район, лишили полномочий по утрате доверия через суд. Причиной стало участие его сына в завозе нефти в населенные пункты для отопления объектов социальной сферы. Виновным тогда мэр себя не признал.

Ранее сообщалось, что в Карелии ушедший на спецоперацию бывший глава поселка Мелиоративный Олег Гаврилюк избил мужчину у входа в продуктовый магазин.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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