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11:01, 31 июля 2024Наука и техника

Обнаружен препарат против инсулинозависимого диабета у детей

Nature Medicine: обнаружен препарат против инсулинозависимого диабета у детей

Фото: Unsplash

Ученые Кардиффского университета, Королевского колледжа Лондона, Университета Суонси и Университета Калгари обнаружили, что препарат устекинумаб, используемый для лечения псориаза, эффективен при лечении ранних стадий диабета 1-го типа у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Устекинумаб сохраняет способность организма вырабатывать инсулин при диабете 1-го типа, что в будущем может стать основой для лечения диабета без инсулина. Препарат влияет на специфические иммунные клетки (Th17), вызывающие инсулинозависимый диабет, что подтверждает роль иммунотерапии в предотвращении разрушения клеток, продуцирующих инсулин.

В ходе клинического испытания устекинумаб был протестирован на 72 подростках в возрасте от 12 до 18 лет с недавно выявленным диабетом 1-го типа. Препарат оказался эффективным в снижении уровня крошечной группы иммунных клеток в крови, называемых клетками Th17.1, которые играют важную роль в разрушении клеток, продуцирующих инсулин.

Результаты исследования показали, что после 12 месяцев использования устекинумаба уровни С-пептида (показатель выработки инсулина организмом) были на 49 процента выше. Это подтверждает роль клеток Th17 в развитии диабета 1-го типа и демонстрирует пользу использования устекинумаба для лечения этого заболевания.

Авторы подчеркивают, что лечение лучше начинать на ранней стадии, то есть до того, как инъекции инсулина станут жизненно необходимыми. Однако для подтверждения эффективности и безопасности устекинумаба необходимы дополнительные клинические испытания.

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      Александр Еникеев
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