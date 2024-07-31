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05:00, 31 июля 2024Интернет и СМИ

Названы способы защитить свои персональные данные от утечки

IT-эксперт Ларин: стойкие и разные пароли помогут защитить персональные данные

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Чтобы минимизировать риск утечки персональных данных, стоит соблюдать ряд правил, рассказал руководитель направления «Киберразведка» системного интегратора по информационной безопасности «Бастион» Константин Ларин. Способы защитить личную информацию он назвал в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь, IT-эксперт рекомендовал составлять стойкие пароли и не использовать одинаковые символы на различных ресурсах. Также он посоветовал включать двухфакторную аутентификацию на всех ресурсах, где она предусмотрена. «Данная мера не спасет от утечек данных, но снизит риск компрометации аккаунта на взломанном сайте», — уточнил Ларин.

Во-вторых, собеседник «Ленты.ру» призвал не регистрироваться и не оставлять персональные данные на ненадежных ресурсах, а если регистрация обязательна, то указывать минимум информации.

В-третьих, при оплате на ненадежных ресурсах стоит использовать методы, при которых не предусмотрено сохранение реквизитов банковской карты, обратил внимание эксперт. Кроме того, он указал, что надежнее использовать оплату по QR-коду.

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      Екатерина Смирная
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