46-летняя Оксана Федорова похвасталась фигурой в купальнике

46-летняя телеведущая Оксана Федорова похвасталась фигурой в купальнике в Сочи

Российская телеведущая и обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова похвасталась фигурой в откровенном наряде во время отдыха в Сочи. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летнюю знаменитость запечатлели во время занятий сапсерфингом (он же сапбординг, разновидность серфинга, где человек, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом — прим. «Ленты.ру»). Так, она лежала на доске, проплывая между скалами.

При этом ведущая надела белый купальник с глубоким декольте и распустила волосы. «#НаединеСПриродой», — добавила хештег автор поста.

В июле 46-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной и показала фото фанатам.