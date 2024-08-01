Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:17, 1 августа 2024Ценности

46-летняя Оксана Федорова похвасталась фигурой в купальнике

46-летняя телеведущая Оксана Федорова похвасталась фигурой в купальнике в Сочи

Фото: @fedorovaoksana

Российская телеведущая и обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова похвасталась фигурой в откровенном наряде во время отдыха в Сочи. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летнюю знаменитость запечатлели во время занятий сапсерфингом (он же сапбординг, разновидность серфинга, где человек, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом — прим. «Ленты.ру»). Так, она лежала на доске, проплывая между скалами.

При этом ведущая надела белый купальник с глубоким декольте и распустила волосы. «#НаединеСПриродой», — добавила хештег автор поста.

В июле 46-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной и показала фото фанатам.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В России объяснили масштабный обмен заключенными с Западом

      Россияне массово устремились на отдых в Крым

      Глюкоза обратилась к поклонникам после скандала в Красноярске

      Суд заочно арестовал россиянина Дубинина за госизмену

      Полиция нашла наркотики у женщины с сумкой с надписью «для наркотиков»

      В России создали усилители сигнала для спутника «Экспресс-РВ»

      В США раскрыли, где будут базироваться украинские F-16. Они могут быть крайне уязвимы при одном условии

      Лавров обсудил убийство лидера ХАМАС

      Пассажиры самолета набросились друг на друга в очереди в аэропорту и попали на видео

      Названы три страшных последствия постоянного недосыпа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше