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09:39, 1 августа 2024Ценности

57-летняя Сальма Хайек показала фигуру в бикини

57-летняя актриса Сальма Хайек показала фигуру в бикини

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 57-летняя знаменитость запечатлена в бассейне, лежащей на водяном матрасе. Так, она показала на камеру фигуру в зелено-розовом бикини, оформленном завязками на животе и талии. Кроме того, можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

«Жду август», — подписала звезда пост, который набрал более 655 тысяч лайков.

В июне сообщалось, что Сальма Хайек пришла на звездный ужин в Лондоне в откровенном наряде. Тогда актрису заметили в красном облегающем платье с глубоким декольте.

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      Мария Винар
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