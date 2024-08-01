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15:47, 1 августа 2024Силовые структуры

Адвокат Уилана прокомментировала информацию о его обмене

Адвокат Уилана заявила, что не знает о его обмене
Пол Уилан

Пол Уилан. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Адвокат бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана Ольга Карлова прокомментировала информацию о его обмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Защитница заявила, что у нее нет информации по поводу обмена, она ждет сведения от брата американца. Карлова добавила, что поверит в обмен только, когда брат Уилана скажет ей, что тот дома или на территории своей родины.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американского журналиста освободили из тюрьмы в России в рамках обмена. «Россия освобождает Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в рамках масштабного обмена пленными», — приводит агентство слова источников, знакомых с ситуацией. Дополнительные детали обмена не сообщаются.

Бывшего морского пехотинца Пола Уилана осудили в России за шпионаж в 2020 году, он отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии.

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      Екатерина Кашурникова
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