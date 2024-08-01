Американский канал удалил из статьи детали об обмене заключенными между Россией и Западом

CBS удалил из статьи число участвующих в обмене России и Запада заключенных

Американский канал CBS отредактировал статью о большом обмене заключенными между Россией и Западом. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что из материала пропала информация о числе заключенных, участвующих в сделке. В оригинале статьи, который сохранился на сайте Wayback Machine, CBS утверждал, что речь идет об обмене 24 заключенными.

Кроме того, из материала исчезли имена некоторых участников обмена и другие детали. В частности, канал удалил утверждение о том, что детали сделки, которую координировал ряд правительственных учреждений США, в том числе Белый дом, Госдепартамент и ЦРУ, тщательно скрывались.

Ранее сообщалось, что масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада проходит в Турции. Уточнялось, что среди подлежащих обмену заключенных присутствует разведчик Вадим Красиков, журналист Эван Гершкович, художница Александра Скочиленко.