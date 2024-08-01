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11:19, 1 августа 2024Ценности

Беременная солистка Little Big станцевала в бикини перед камерой

Беременная солистка Little Big Софья Таюрская станцевала в бикини перед камерой

Кадр: @sonyatayurskaya

Беременная солистка музыкальной группы Little Big Софья Таюрская станцевала в купальнике перед камерой. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Проживающая в США 33-летняя исполнительница вновь примерила розовое бикини дома у зеркала. Она показала фигуру с разных сторон и запечатлела округлившийся живот, который придерживала рукой.

Также знаменитость надела серую бейсболку, серебристую цепочку с подвеской с названием своей группы и вставила кольцо в ноздрю.

В мае сообщалось, что солисты музыкальной группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (признан в России иностранным агентом) объявили о беременности артистки.

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      Карина Черных
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