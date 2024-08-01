Домохозяек призвали покрыть плитку в ванной ацетоном

«ТутНовости»: ацетон помогает отчистить пятна с плитки в ванной

Ацетон, содержащийся в жидкости для снятия лака, помогает избавиться от пятен на плитке в ванной и на кухне, сообщили эксперты «ТутНовости».

Для удаления пятен достаточно смочить губку небольшим количеством жидкости и протереть ей загрязненные участки. Отмечается, что избавиться от загрязнений можно без особых усилий.

Также эксперты сообщили, что ацетон легко стирает след от маркера со стен, кожаной мебели, а также обивки автомобиля. Для удаления грязи рекомендуется смочить жидкостью влажный диск и протереть загрязненную поверхность. Затем нужно очистить область влажной салфеткой или тряпкой. Этот же метод может использоваться на стеклянных, кожаных, ламинированных поверхностях и некоторых видах тканей, но для начала стоит проверить, не испортит ли ацетон материал.

Ацетон также поможет избавиться от краски, которая попала на стекло при покраске оконных рам. Рекомендуется нанести средство на загрязненную область и оставить на несколько минут, затем смыть.

Ранее домохозяек призвали бороться со въевшимися пятнами ржавчины в унитазе с помощью нашатырного спирта.