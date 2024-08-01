Дрон ВСУ атаковал частный дом в российском регионе

Губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство, из-за чего загорелась крыша дома. Жильцы начали тушить огонь самостоятельно, после чего им на помощь прибыли сотрудники МЧС. Возгорание удалось ликвидировать.

«Оперативные службы работают на месте. Администрация в светлое время суток проведет осмотр поврежденного имущества с составлением акта», — написал губернатор.

Ранее ВСУ совершили массовое нападение на Белгородскую область. Под атаки попали четыре населенных пункта: села Муром, Мокрая Орловка, Вязовое и Новопетровка.