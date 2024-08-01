Еще двух человек без признаков жизни нашли под завалами дома в Нижнем Тагиле

Shot: двух человек без признаков жизни нашли под завалами дома в Нижнем Тагиле

Еще двух человек без признаков жизни нашли под завалами дома, обрушившегося после взрыва газа в Нижнем Тагиле. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, спасатели сейчас пытаются установить, взрослые это были или дети.

Кроме того, как утверждает Shot, под завалами здания могут оставаться пять человек, на их поиски направили все силы.

Как пишет ТАСС, около 30 квартир подготовили для помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле. Многие местные предприниматели сами изъявили желание поучаствовать в спасении жильцов.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел утром в четверг, 1 августа. В результате обрушились два подъезда здания — по предварительным данным, полностью оказались разрушены около 15 квартир. В соседних домах от взрыва вылетели окна.