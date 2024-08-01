Генсек кабмина Японии не смог ответить на вопрос о Курилах

Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о посещении могил предков на Курилах

Генеральный секретарь кабмина Японии Есимаса Хаяси замялся и не смог сразу ответить на вопрос о посещении могил предков на Курилах. Слова политика приводит РИА Новости.

Во время пресс-конференции Хаяси спросили о визите в Россию депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, который призвал возобновить посещение родственников на Курильских островах. Генсека попросили обозначить позицию правительства по этому вопросу. Обычно политик сразу отвечает на вопросы, однако в этот раз он молчал около минуты.

«Прежде всего, я воздержусь от комментариев по каждому из высказываний господина Судзуки. Что касается посещения могил на северных территориях (японское название Курильских островов), то правительство придает этому вопросу приоритетное значение в рамках российско-японских отношений», — ответил Хаяси.