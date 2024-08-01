Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:35, 1 августа 2024Наука и техника

Apple призвала обновить все iPhone

Lifehacker: обновление iOS 17.6 исправило 30 ошибок безопасности на iPhone

Фото: Vincent West / Reuters

Компания Apple выпустила крупное обновление для iPhone, исправляющее десятки ошибок безопасности. На это обратило внимание издание Lifehacker.

Журналисты медиа заметили, что обновление iOS 17.6 было доступно части пользователей еще в начале недели, но многие не обратили на него внимания из-за релиза новой бета-версии iOS 18. Апдейт включает в себя исправление около 30 ошибок, связанных с безопасностью.

«Это обновление содержит важные исправления ошибок и патчи безопасности и рекомендуется для всех пользователей», — уточнили в Apple. Таким образом, в корпорации призвали всех владельцев смартфонов обновить свои устройства.

Также в материале говорится, что патчи безопасности вышли также для смартфонов, которые не поддерживают iOS 17. Так, для старых iPhone инженеры Apple представили обновления iOS 16.7.9 и iOS 15.8.3.

В заключение журналисты Lifehacker сообщили, что с обновлением на iPhone добавили функцию Catch Up, которая отображает на заблокированном экране результаты спортивных событий. Однако она работает только с подпиской MLS Season Pass, доступной в Северной Америке.

Ранее источники Reuters рассказали, что искусственный интеллект (ИИ) компании Apple был обучен на основе процессоров Google. Оборудование Google позволило Apple создать более продвинутые модели, чем она рассчитывала.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Начался большой обмен заключенными между Россией и странами НАТО. Кого освободит Москва?

      На Западе рассказали о последствиях отказа от переговоров с Россией

      На Западе назвали мощных противников для полученных Украиной F-16

      Милош Бикович отказался сниматься в «политически окрашенных» проектах

      Певец Шарлот рассказал о времяпрепровождении в заключении

      Турист отравился угарным газом на популярном курорте Европы и не выжил

      Деятельность четырех зарубежных НПО признали нежелательной в России

      Второго фигуранта дела главы Военторга о хищениях отправили в СИЗО

      Россиянам посоветовали упражнение для избавления от жира на животе после 40 лет

      В России двое подростков набросились на школьников из-за прически

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше