Нейросеть Apple обучили на чипах Google

Reuters: Apple обратилась к Google для обучения своей новой нейросети

Искусственный интеллект (ИИ) компании Apple был обучен на основе процессоров Google. Об этом сообщает Reuters.

По информации источников, для обучения двух ключевых компонентов своей модели Apple обратилась к Google. Таким образом, система Apple Intelligence была настроена и обучена с помощью процессоров Google. Аналитики ожидали, что корпорация Тима Кука будет использовать технологии Nvidia, которая является лидером отрасли.

О том, что Apple использовала процессоры сторонних компаний для обучения своих нейросетей, стало известно еще в июне. По словам источников, оборудование Google позволило Apple создать более продвинутые модели, чем она рассчитывала.

В материале говорится, что сообщение о партнерстве Apple и Google появилось на фоне предварительного запуска сервиса Apple Intelligence, доступ к которому уже получили некоторые участники программы бета-тестирования. По словам аналитиков, бизнес-модели Nvidia и Google отличаются: так, последняя предоставляет доступ к ним через собственную облачную платформу.

В конце июля источники Bloomberg сообщили, что корпорации Apple пришлось задержать выход на iPhone собственного сервиса искусственного интеллекта (ИИ). Ожидается, что нейросеть появится на смартфонах бренда в октябре.