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14:27, 1 августа 2024Россия

Из-под завалов обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли человека

РИА Новости: человека спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Человека спасли из-под завалов частично обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Итого пострадало десять человек, из них пятеро детей», — сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что на место ЧП прибыла аэромобильная группировка главного управления ведомства по Свердловской области, а также сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице прогремел утром 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения. Известно, что под завалами еще остаются люди.

Очевидцы сообщили, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме заметили двух неизвестных, одетых в форму работников газовой службы. Местные жители отметили, что они ходили по квартирам и якобы проверяли оборудование, а один из них ударил по газовой трубе.

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      Никита Абрамов
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