Медведь попытался войти в хижину с людьми и попал на видео

На Аляске медведь попытался войти в дом съемочной группы и попал на видео

Медведь гризли попытался войти в дом, где жила съемочная группа из Германии, снимавшая документальный фильм. Об этом сообщает Unofficial Networks.

Дик Стеффенс, автор немецкой телепередачи о природе Terra X, отправился на Аляску, США, чтобы снять цикл фильмов о флоре и фауне. Его съемочная группа поселилась в небольшой хижине в лесу. В какой-то момент из леса вышел любопытный медведь и стал исследовать дом. Затем хищник подошел к входной двери и встал на задние лапы, пытаясь открыть ее. Один из мужчин вовремя успел подпереть ее и не позволил медведю войти. Стеффенс в это время был снаружи и снимал происходящее на видео с улицы. Не сумев попасть в дом, медведь потерял интерес к нему и ушел.

На Аляске обитает около ста тысяч медведей, а вес самых крупных особей достигает 600 килограммов. Бурые медведи Аляски славятся своей способностью ловить лосося.

Ранее сообщалось, что в США медведица забралась в машину вместе с медвежонком и не смогла выйти. Хищники стали метаться внутри, случайно включили музыку по радио на полную громкость и даже сумели посигналить.