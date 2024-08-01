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17:49, 1 августа 2024Из жизни

Медведь попытался войти в хижину с людьми и попал на видео

На Аляске медведь попытался войти в дом съемочной группы и попал на видео

Медведь гризли попытался войти в дом, где жила съемочная группа из Германии, снимавшая документальный фильм. Об этом сообщает Unofficial Networks.

Дик Стеффенс, автор немецкой телепередачи о природе Terra X, отправился на Аляску, США, чтобы снять цикл фильмов о флоре и фауне. Его съемочная группа поселилась в небольшой хижине в лесу. В какой-то момент из леса вышел любопытный медведь и стал исследовать дом. Затем хищник подошел к входной двери и встал на задние лапы, пытаясь открыть ее. Один из мужчин вовремя успел подпереть ее и не позволил медведю войти. Стеффенс в это время был снаружи и снимал происходящее на видео с улицы. Не сумев попасть в дом, медведь потерял интерес к нему и ушел.

На Аляске обитает около ста тысяч медведей, а вес самых крупных особей достигает 600 килограммов. Бурые медведи Аляски славятся своей способностью ловить лосося.

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      Антонина Черташ
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