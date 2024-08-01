Минобороны рассказало о боях российских военных с «Азовом» в зоне СВО

МО России: группировка войск «Запад» нанесла удар по бригаде ВСУ «Азов»

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) нанесли удар по 12-й бригаде «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По сообщению Минобороны, в боях с подразделением ВСУ участвовали военные группировки войск «Запад». Кроме ударов по «Азову» армия России нанесла поражение 3-й штурмовой бригаде ВСУ и 107-й бригаде теробороны. Уточняется, что бои с упомянутыми подразделениями проходили в районах Купянска и Синьковки Харьковской области и Макеевки Луганской народной республики.

В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли до 535 военнослужащих.

Ранее, в июле, сообщалось о боях российских военных с штурмовиками элитной украинской бригады «Ярость».