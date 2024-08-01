Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:12, 1 августа 2024Из жизни

Мужчина накачал пресс и похудел на шесть килограммов за месяц из-за обидных слов дочери

Мужчина из Великобритании похудел на шесть килограммов за месяц из-за дочери

Фото: freepik

49-летний мужчина из Великобритании бросил себе вызов и за один месяц похудел на шесть килограммов и накачал пресс. О своем пути к идеальному телу он рассказал Daily Mail.

По словам Гарри Уоллопа, он стал набирать лишний вес с возрастом. Несколько месяцев назад мужчина обнаружил, что потолстел на 12 килограммов. 16-летняя дочь Уоллопа отметила, что он действительно стал «пухленьким». На следующий день они узнали, что моделью новой линейки мужского нижнего белья Skims выбрали футболиста Джуда Беллингема. Дочь Уоллопа оценила фигуру спортсмена и насмешливо сказала отцу: «Если бы ты только перестал есть так много шоколада, мог бы быть похожим на него».

Мужчина знал, что тягаться с Беллингемом ему будет нелегко. Тот — профессиональный спортсмен, работающий с тренерами и нутрициологами, к тому же молодой — ему всего 21 год. Однако из-за обидного замечания дочери Уоллоп решил попробовать привести свое тело в похожую форму. Он стал тренироваться три раза в неделю, а также сел на особую диету.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017

В течение четырех недель Уоллоп не ел сахар, фрукты, молочные продукты, глютен и не пил алкоголь и напитки с кофеином. Он ограничил потребление килокалорий до 1750 в день. Самым сложным, как рассказывает мужчина, было ходить в гости: ему приходилось приносить еду с собой. Кроме того, из-за недостатков углеводов он стал сварлив и вспыльчив, что не нравилось его жене.

В результате Уоллоп похудел до 70 килограммов и значительно уменьшил процент жира. «Изначально проект был продиктован тщеславием. Но я не думаю, что есть нечто постыдное в желании выглядеть лучше, если в качестве побочного эффекта я стал сильнее и здоровее», — отметил британец.

Ранее сообщалось, что мужчина из Великобритании не смог прокатиться на американских горках из-за лишнего веса и решил похудеть. Он смог избавиться от пищевой зависимости, сел на диету и ввел в повседневную жизнь занятия физкультурой.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией и Западом. Кого Москва выдала и кого получила взамен?

      Госдеп оценил возможность изменения отношений США и России после обмена заключенными

      Названо число находящихся под завалами дома людей после взрыва газа в Нижнем Тагиле

      В московском метро появились необычные турникеты

      Подполье сообщило о поражении аэродрома после взрывов в Николаеве

      В Белом доме рассказали про планы обменять Навального до его смерти

      В России задумали узаконить вскрытие квартир для проверки газа

      Российские теннисистки прокомментировали выход в полуфинал Олимпиады-2024

      В США напомнили о предупреждении Путина

      В Николаеве на фоне воздушной тревоги произошел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше