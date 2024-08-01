Мужчина накачал пресс и похудел на шесть килограммов за месяц из-за обидных слов дочери

Мужчина из Великобритании похудел на шесть килограммов за месяц из-за дочери

49-летний мужчина из Великобритании бросил себе вызов и за один месяц похудел на шесть килограммов и накачал пресс. О своем пути к идеальному телу он рассказал Daily Mail.

По словам Гарри Уоллопа, он стал набирать лишний вес с возрастом. Несколько месяцев назад мужчина обнаружил, что потолстел на 12 килограммов. 16-летняя дочь Уоллопа отметила, что он действительно стал «пухленьким». На следующий день они узнали, что моделью новой линейки мужского нижнего белья Skims выбрали футболиста Джуда Беллингема. Дочь Уоллопа оценила фигуру спортсмена и насмешливо сказала отцу: «Если бы ты только перестал есть так много шоколада, мог бы быть похожим на него».

Мужчина знал, что тягаться с Беллингемом ему будет нелегко. Тот — профессиональный спортсмен, работающий с тренерами и нутрициологами, к тому же молодой — ему всего 21 год. Однако из-за обидного замечания дочери Уоллоп решил попробовать привести свое тело в похожую форму. Он стал тренироваться три раза в неделю, а также сел на особую диету.

В течение четырех недель Уоллоп не ел сахар, фрукты, молочные продукты, глютен и не пил алкоголь и напитки с кофеином. Он ограничил потребление килокалорий до 1750 в день. Самым сложным, как рассказывает мужчина, было ходить в гости: ему приходилось приносить еду с собой. Кроме того, из-за недостатков углеводов он стал сварлив и вспыльчив, что не нравилось его жене.

В результате Уоллоп похудел до 70 килограммов и значительно уменьшил процент жира. «Изначально проект был продиктован тщеславием. Но я не думаю, что есть нечто постыдное в желании выглядеть лучше, если в качестве побочного эффекта я стал сильнее и здоровее», — отметил британец.

Ранее сообщалось, что мужчина из Великобритании не смог прокатиться на американских горках из-за лишнего веса и решил похудеть. Он смог избавиться от пищевой зависимости, сел на диету и ввел в повседневную жизнь занятия физкультурой.

