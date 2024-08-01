На ВДНХ открылась канатная дорога

На ВДНХ запустили канатную дорогу в честь юбилея

На ВДНХ в Москве открылась канатная дорога, сообщает MSK1.ru.

Открытие приурочено к 85-летнему юбилею комплекса. Проект воздушного трамвая появился еще в 2018 году, а в тестовом режиме его запустили в 2023-м. Кабины канатной дороги имеют круглые окна, похожие на иллюминаторы. Внутри расположены две лавки обивки желтого цвета. Также в кабине есть турники. Находясь в воздушном трамвае, можно обозревать большую часть территории ВДНХ с воздуха.

Даты официального празднования юбилея ВДНХ пока неизвестны. В настоящее время в парке завершается демонтаж павильонов после фестиваля «Россия». Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить план строительства в Москве выставочного национального центра «Россия», преемника выставки-форума «Россия» на ВДНХ, которая вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира.