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18:32, 1 августа 2024Забота о себе

Названы три страшных последствия постоянного недосыпа

Терапевт Дроздова предупредила, что постоянный недосып грозит ожирением

Фото: Quin Stevenson / Unsplash

Сон продолжительностью меньше шести часов в сутки грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, кандидат медицинских наук Любовь Дроздова. Три страшных последствия постоянного недосыпа она назвала изданию aif.ru.

Дроздова отметила, что качественный полноценный сон крайне важен не только для восстановления сил, но и для укрепления иммунитета, выведения из организмов продуктов метаболизма и закрепления в памяти новой информации. При этом хронический недосып может привести к критическим последствиям для здоровья.

Терапевт предупредила, что постоянная нехватка ночного отдыха чревата развитием ожирения. По ее словам, происходит так потому, что при недосыпе понижается уровень гормона лептина, ответственного за контроль аппетита, а уровень стимулирующего его гормона грелина, наоборот, повышается. «Недосып также может вызвать повышенную секрецию кортизола, который называют гормоном стресса. Это также усиливает чувство голода», — добавила врач.

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Еще одним побочным эффектом постоянного недосыпа Дроздова назвала развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Она объяснила, что из-за недосыпа нарушаются все физиологические процессы в организме. Вследствие этого у человека сначала начинается гипертония, а затем и другие проблемы с сердцем и сосудами.

Также хроническая нехватка сна сильно влияет на психоэмоциональное состояние, подчеркнула терапевт. Невыспавшийся человек становится агрессивнее, чаще испытывает негативные чувства и может жаловаться на снижение концентрации внимания и ухудшение памяти, подытожила врач.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева раскрыла простые правила восстановления режима сна без лекарств. Для этого, по ее мнению, нужно минимизировать использование гаджетов.

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      Наталья Обрядина
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