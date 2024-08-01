Нюша опубликовала фото в обнажающем грудь топе

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фанатам откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница запечатлела себя на фоне стены в белом топе, оформленном рюшами. При этом предмет гардероба оказался распахнут и обнажил часть груди артистки.

В то же время звезда надела объемные серьги в виде цветов в тон наряду и сделала макияж в коричневой гамме. Так, она подчеркнула глаза стрелками и обвела контур губ карандашом.

В июле Нюша раскрыла секрет своей стройной фигуры.