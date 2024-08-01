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14:31, 1 августа 2024Россия

Одна деталь заставила россиянку вернуться домой и оказаться под обломками здания

В Нижнем Тагиле женщина вернулась домой за телефоном и оказалась под завалами

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Нижнем Тагиле женщина вернулась домой после прогулки с собакой за телефоном и оказалась под завалами. Об этом рассказала знакомая россиянки, пишет Telegram-канал Ural Mash.

Со слов россиянки, ее подруга планировала пойти в гости к ней, но не успела: одна деталь заставила ее вернуться домой — забытый телефон. Затем в доме произошел взрыв, и женщина оказалась под завалами. Сейчас она не выходит на связь.

Под завалами нашли дочь пропавшей россиянки, саму женщину продолжают искать. Ей квартира находилась на четвертом этаже в обрушившемся подъезде.

Утром 1 августа в квартире на третьем этаже многоквартирного дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. В результате обрушились первый и второй подъезды здания. На месте происшествия продолжают работать спасатели. По последним данным, под завалами могут находиться восемь человек. Один из жильцов не выжил.

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      Елена Торубарова
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