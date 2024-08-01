Песков впервые рассказал о своей внучке

Пресс-секретарь президента Путина Песков впервые сообщил, что стал дедушкой

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков стал дедушкой — у него растет внучка, которую назвали Алисой. Об этом сам Песков впервые рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Пескова, он стал дедушкой уже достаточно давно — настолько, чтобы внучка успела пойти в школу.

«Не буду говорить, сколько ей лет, но она уже достаточно взрослая. Она в школе учится», — рассказал о внучке представитель российского лидера. Он сообщил, что ему редко удается поговорить с внучкой, но разговоры с ней вызывают у Пескова интерес.

«Когда она рассказывает о своем мировоззрении, это очень интересно», — сообщил Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что с его старшим сыном Николаем пару раз случались чудеса в зоне проведения спецоперации на Украине.