Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:25, 1 августа 2024Россия

Песков впервые рассказал о своей внучке

Пресс-секретарь президента Путина Песков впервые сообщил, что стал дедушкой

Фото: Sergei Bobylyov / Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков стал дедушкой — у него растет внучка, которую назвали Алисой. Об этом сам Песков впервые рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Пескова, он стал дедушкой уже достаточно давно — настолько, чтобы внучка успела пойти в школу.

«Не буду говорить, сколько ей лет, но она уже достаточно взрослая. Она в школе учится», — рассказал о внучке представитель российского лидера. Он сообщил, что ему редко удается поговорить с внучкой, но разговоры с ней вызывают у Пескова интерес.

«Когда она рассказывает о своем мировоззрении, это очень интересно», — сообщил Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что с его старшим сыном Николаем пару раз случались чудеса в зоне проведения спецоперации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России объяснили масштабный обмен заключенными с Западом

      Полиция нашла наркотики у женщины с сумкой с надписью «для наркотиков»

      В России создали усилители сигнала для спутника «Экспресс-РВ»

      В США раскрыли, где будут базироваться украинские F-16. Они могут быть крайне уязвимы при одном условии

      Лавров обсудил убийство лидера ХАМАС

      Пассажиры самолета набросились друг на друга в очереди в аэропорту и попали на видео

      Названы три страшных последствия постоянного недосыпа

      Стало известно о находящейся под завалами рухнувшего в Нижнем Тагиле дома школьнице

      Задержан замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

      В российском регионе заметили зайца-пловца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше