Песков рассказал о «чудесах» с его сыном в зоне СВО

Песков заявил, что с его сыном Николаем в зоне СВО «чудеса случались пару раз»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что с его старшим сыном Николаем в зоне проведения спецоперации (СВО) «чудеса случались пару раз». Видео интервью публикует «Комсомольская правда».

«Он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил», — рассказал Песков.

В то же время пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Николай много рассказывал о службе, однако не считает, что это должно стать достоянием общественности.

Также Песков выразил уверенность, что «9 Мая» в ходе СВО наступит обязательно.