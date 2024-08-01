Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 1 августа 2024Россия

Песков рассказал о «чудесах» с его сыном в зоне СВО

Песков заявил, что с его сыном Николаем в зоне СВО «чудеса случались пару раз»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что с его старшим сыном Николаем в зоне проведения спецоперации (СВО) «чудеса случались пару раз». Видео интервью публикует «Комсомольская правда».

«Он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил», — рассказал Песков.

В то же время пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Николай много рассказывал о службе, однако не считает, что это должно стать достоянием общественности.

Также Песков выразил уверенность, что «9 Мая» в ходе СВО наступит обязательно.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России объяснили масштабный обмен заключенными с Западом

      В России создали усилители сигнала для спутника «Экспресс-РВ»

      В США раскрыли, где будут базироваться украинские F-16. Они могут быть крайне уязвимы при одном условии

      Лавров обсудил убийство лидера ХАМАС

      Пассажиры самолета набросились друг на друга в очереди в аэропорту и попали на видео

      Названы три страшных последствия постоянного недосыпа

      Стало известно о находящейся под завалами рухнувшего в Нижнем Тагиле дома школьнице

      Задержан замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю

      В российском регионе заметили зайца-пловца

      В российском регионе появились летние снеговики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше