Песков заявил, что «9 Мая» в ходе СВО наступит обязательно

«9 Мая» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине наступит обязательно. Уверенность в наступлении даты победы в спецоперации выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«"9 Мая" наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями. И иногда не жалеют своей жизни для того, чтобы приблизить этот день победы», — отметил Песков.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов выразил уверенность, что Россия с победой завершит специальную военную операцию на Украине в 2024 году. По его словам, для этого есть две причины — выборы в США и Европе, а также истощенные ресурсы Украины.

В начале июля военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что СВО не закончится осенью, ее завершение произойдет не раньше января 2025 года. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского и Верховной Раде, которая полностью подчиняется этому режиму, поэтому с ее членами сложно договориться.