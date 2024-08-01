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17:39, 1 августа 2024Россия

В Кремле выразили уверенность в наступлении даты победы в СВО

Песков заявил, что «9 Мая» в ходе СВО наступит обязательно
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«9 Мая» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине наступит обязательно. Уверенность в наступлении даты победы в спецоперации выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«"9 Мая" наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями. И иногда не жалеют своей жизни для того, чтобы приблизить этот день победы», — отметил Песков.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов выразил уверенность, что Россия с победой завершит специальную военную операцию на Украине в 2024 году. По его словам, для этого есть две причины — выборы в США и Европе, а также истощенные ресурсы Украины.

В начале июля военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что СВО не закончится осенью, ее завершение произойдет не раньше января 2025 года. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского и Верховной Раде, которая полностью подчиняется этому режиму, поэтому с ее членами сложно договориться.

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      Елена Торубарова
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