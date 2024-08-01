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10:09, 1 августа 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик пожаловался на невозможность зарабатывать в Европе

Комик Медведев заявил, что не умеет зарабатывать в Европе

Кадр: «Владимир Бухаров» / YouTube

Известный российский комик Василий Медведев признался, что не может зарабывать на концертах в Европе. Об этом минусе он рассказал в выпуске подкаста «Бухарог Лайв», доступном на YouTube.

Медведев рассказал, что в последнее время выступал в клубах и барах в Испании и Франции на английском языке. «У меня не получается там зарабатывать. Я еще плохой бизнесмен. Я вообще не умею что-то продавать. Я и не хочу этим заниматься», — пожаловался юморист.

Он также подчеркнул, что ему понравилось путешествовать по европейским странам.

Ранее популярный российский комик Денис Чужой оценил уровень русофобии в европейских странах. Юморист признался, что ни разу не столкнулся с ней за время своего пребывания в Европе.

Медведев выступал в программе Stand Up на ТНТ. Также юморист был участником проектов «Прожарка», «Разгоны» и других.

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