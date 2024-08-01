Появились подробности о конфликте со стрельбой с участием выдворенного из России мигранта

У выдворенного из РФ мигранта после конфликта в Кумертау нашли холостой пистолет

У мигранта, которого в прошлом выдворяли из России, после конфликта со стрельбой в городе Кумертау в Башкирии нашли холостой пистолет. Такие подробности появились у Telegram-канала Mash Batash.

По сведениям издания, второй участник стычки заявил полицейским, что пуля попала ему в ухо. Мужчина рассказал, что иностранец угрозами вызвал его на встречу. По версии пострадавшего, мигрант незаконно пытался отнять у него автомобиль.

Во время разборок иностранец припугнул мужчину и пальнул в него из оружия. Пострадавший уверен, что выстрел был произведен из травматического пистолета. Однако силовики изъяли у приезжего охолощенный ствол.

Жители Кумертау предположили, что иностранца вновь не выдворяют, поскольку в России у него родились дети. После инцидента было возбуждено уголовное дело.

О конфликте со стрельбой в Кумертау стало известно 31 июля. Тогда местный активист пояснил, что мигрант силой и запугиваниями пытался отнять машину у девушки. Однако он не учел того, что у автомобиля был другой владелец.