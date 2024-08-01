При эвакуации из окна дома россиянка слетела с пожарной лестницы и попала на видео

В Копейске при эвакуации из окна шестого этажа дома женщина слетела с пожарной лестницы. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
По данным канала, местные жители вызвали спасателей, заметив, что у окна стояла женщина и никак не реагировала на прохожих, которые испугались, что россиянка может выпасть.
Приехавшие на вызов спасатели развернули пожарную лестницу. В этот момент женщина оступилась и полетела по ней вниз. Как видно на кадрах, в последний момент ее поймал спасатель.
Издание Ura.ru сообщило, что этим спасателем был Радик Бадретдинов, ему удалось удержать и себя, и женщину, последняя отделалась легкими ссадинами.
Ранее в Зеленограде сорвалась люлька с тремя рабочими и застряла на уровне шестого этажа. Мужчинам удалось выжить.