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13:39, 1 августа 2024Россия

При эвакуации из окна дома россиянка слетела с пожарной лестницы и попала на видео

В Копейске при эвакуации из окна дома женщина слетела с пожарной лестницы

В Копейске при эвакуации из окна шестого этажа дома женщина слетела с пожарной лестницы. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным канала, местные жители вызвали спасателей, заметив, что у окна стояла женщина и никак не реагировала на прохожих, которые испугались, что россиянка может выпасть.

Приехавшие на вызов спасатели развернули пожарную лестницу. В этот момент женщина оступилась и полетела по ней вниз. Как видно на кадрах, в последний момент ее поймал спасатель.

Издание Ura.ru сообщило, что этим спасателем был Радик Бадретдинов, ему удалось удержать и себя, и женщину, последняя отделалась легкими ссадинами.

Ранее в Зеленограде сорвалась люлька с тремя рабочими и застряла на уровне шестого этажа. Мужчинам удалось выжить.

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      Елена Торубарова
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