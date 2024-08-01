Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:55, 1 августа 2024Бывший СССР

Раскрыты детали перехода жителя Волчанска на сторону России

Житель Волчанска Коновалов примкнул к РФ, не желая остаться в «дебильной» стране

Фото: Stringer / Reuters

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов взяд интервью у жителя Волчанска Игоря Коновалова, который решил отказаться от Украины и перейти на сторону России, не желая остаться в «дебильной» стране. Видео вместе с подписью опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Иван Александрович — среднестатистический житель Украины, который устал от вранья властей. Желание покинуть родную страну у него возникло давно, однако оставлять больную мать он не захотел. Спустя некоторое время она скончалась, и Иван твердо решил, что достигнет своей давней цели», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что у примкнувшего к России Коновалова есть совет для своих соотечественников, в том числе военнослужащих, — «прочистить мозги» и сделать тот же выбор, так как он «единственно верный».

«Решение принял, потому что безвыходных ситуаций нет. Но у меня только одна цель, я в этой стране дебильной не хочу жить. Я хочу в нормальной русской стране жить», — подчеркнул Игорь Коновалов в интервью. Также в беседе с Алаудиновым он рассказал, что украинским военным приходилось воровать еду, среди них были носители литовского языка.

Ранее российские войска ударом «Искандера» уничтожили западных инструкторов ВСУ в населенном пункте Дергачи Харьковской области. Целью удара стали около 50 иностранцев.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      МВД сообщило о задержании главы «Военторга». Возбуждено дело о хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов

      Трамп заявил о провальной попытке Харрис сдержать конфликт на Украине

      В Германии начали испытания элементов многоразовой ракеты

      Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью раскрыл траты на БПЛА

      Бренд Moschino раскритиковали в сети из-за фото манекенщика без трусов

      Варламов побывал в одной африканской стране и раскрыл отношение местных к Путину

      Мадуро предложил место проведения боя с Маском

      Раскрыты детали перехода жителя Волчанска на сторону России

      Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью обращался в посольство Италии

      Россияне зафиксировали сбой в работе YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше