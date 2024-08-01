Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 1965 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1965 военнослужащих. Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери в рядах ВСУ произошли в зоне ответственности подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 535 и 570 бойцов соответственно.

Еще 860 человек личного состава ВСУ лишились в боях с группировками войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр», добавили в оборонном ведомстве.

Утром 1 августа стало известно, что украинские войска в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за июль лишились более 60 тысяч солдат. В среднем ежедневные потери противника составляют около двух тысяч человек.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.