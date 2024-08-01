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14:17, 1 августа 2024Экономика

Россиянам предсказали оттепель на рынке жилья

Эксперт Колядов: в 2025 году ожидается оттепель на рынке недвижимости

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2025 году на рынке недвижимости в России ожидается «оттепель» — ипотечные ставки могут снизиться на 2-3 процента по сравнению с 2024 годом. Такую динамику предсказал руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов, пишет «Газета.Ru».

Эксперт отметил, что сейчас многие россияне заняли выжидательную позицию в плане покупки жилья. Чтобы защитить накопления от инфляции Колядов посоветовал использовать другие финансовые инструменты — положить их на депозиты в банках, облигации или инвестировать в акции компаний. Специалист также порекомендовал вложиться в товары длительного пользования.

Ранее снижение ипотечных ставок предсказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, замедление инфляции является целью финансового регулятора.

Однако есть мнение, что рост ключевой ставки почти не снижает темпы инфляции. Как полагает управляющий директор, член совета директоров инвестиционной компании ЛМС Александр Клещев, регулятор должен найти альтернативные инструменты борьбы с ростом цен.

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      Нина Ташевская
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