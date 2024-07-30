Набиуллина предсказала снижение ставок по ипотеке

Набиуллина: ставки по ипотеке снизятся по мере замедления инфляции

Ставки по кредитам на приобретение жилья начнут уменьшаться по мере замедления инфляции и снижения ключевой ставки, предсказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

Как подчеркнула глава регулятора, замедление инфляции — это цель политики Центрального банка РФ.

Однако есть мнение, что повышение ключевой ставки почти не снижает темпы роста инфляции. Как полагает управляющий директор, член совета директоров инвестиционной компании ЛМС Александр Клещев регулятор должен найти альтернативные инструменты борьбы с ростом цен.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что высокая ключевая ставка лишь разгонит инфляцию, так как в РФ сложилась нетипичная ситуация, когда страна испытывает не избыток денежной массы, а ее нехватку. Соответственно, повышение ключевой ставки оборачивается удорожанием кредитов, а значит и ростом цен.