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13:04, 30 июля 2024Экономика

Набиуллина предсказала снижение ставок по ипотеке

Набиуллина: ставки по ипотеке снизятся по мере замедления инфляции

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ставки по кредитам на приобретение жилья начнут уменьшаться по мере замедления инфляции и снижения ключевой ставки, предсказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

Как подчеркнула глава регулятора, замедление инфляции — это цель политики Центрального банка РФ.

Однако есть мнение, что повышение ключевой ставки почти не снижает темпы роста инфляции. Как полагает управляющий директор, член совета директоров инвестиционной компании ЛМС Александр Клещев регулятор должен найти альтернативные инструменты борьбы с ростом цен.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что высокая ключевая ставка лишь разгонит инфляцию, так как в РФ сложилась нетипичная ситуация, когда страна испытывает не избыток денежной массы, а ее нехватку. Соответственно, повышение ключевой ставки оборачивается удорожанием кредитов, а значит и ростом цен.

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