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10:15, 1 августа 2024Моя страна

Россияне назвали любимые способы экономии при выборе жилья в отпуске

Bronevik: 55 процентов россиян доверяют отзывам в интернете при выборе отеля

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российские туристы рассказали, что пользуются различными способами сэкономить при бронировании жилья в отпуске, включая программы лояльности и акции. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Bronevik, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, чтобы выгодно отдохнуть, туристы чаще всего пользуются специальными тарифами гостиниц или сезонными акциями (за такой вариант проголосовали 38 процентов опрошенных). Другой любимый способ экономии россиян в отпуске — участие в программах лояльности (27 процентов респондентов). При этом 23 процента опрошенных поделились, что получают скидки в отелях за повторное бронирование.

Кроме того, исследование показало, на что именно опираются путешественники при выборе жилья. Оказалось, что большинство постояльцев полагаются на отзывы в интернете (55 процентов), а вот описаниям на сайтах объектов размещения доверяют 33 процента. При этом 14 процентов прислушиваются к мнению туроператора.

Ранее в июле выяснилось, что более 60 процентов россиян считают идеальным вариантом проведения досуга пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах. Около 13,6 процента участников исследования в качестве лучшего варианта отпуска описали экскурсионную поездку по России.

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